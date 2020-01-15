Соболенко сыграет с Халеп в четвертьфинале турнира в Аделаиде
Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Аделаиде (Австралия) под шестым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу США Бернарду Перу, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.
Арина трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 8 двойных ошибок и 1 брейк.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 848 тыс. Соболенко поспорит с румынкой Симоной Халеп, получившей второй номер посева.
На минувшей неделе Арина не смогла защитить титул на соревнованиях в Шэньчжэне, проиграв во втором круге чешке Кристине Плишковой — 4:6, 4:6.
Читайте также
- 15 января 2020
-
11:10
-
11:08
-
10:26
-
10:18
-
09:58
-
09:48
-
09:13
-
06:25
-
04:51
-
00:06
- 14 января 2020
-
23:35
-
23:20
-
22:31
-
22:12
-
20:39
-
20:24
-
19:30
-
17:57
-
16:37
-
16:05
-
15:14
-
14:11
-
13:02
-
12:14
-
11:11
-
11:02
-
10:28
-
10:09
-
09:29
-
09:14
-
07:27
-
05:22
-
04:54
- 13 января 2020
-
22:18
-
19:59
Партнерский контент