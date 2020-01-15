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Соболенко сыграет с Халеп в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Соболенко сыграет с Халеп в четвертьфинале турнира в Аделаиде
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Аделаиде (Австралия) под шестым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу США Бернарду Перу, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.

Арина трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 8 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 848 тыс. Соболенко поспорит с румынкой Симоной Халеп, получившей второй номер посева.

На минувшей неделе Арина не смогла защитить титул на соревнованиях в Шэньчжэне, проиграв во втором круге чешке Кристине Плишковой — 4:6, 4:6.

Аделаида (ж). 2-й круг
15 января 2020, среда. 09:35 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		2  
         
Бернарда Пера
США
Бернарда Пера
Б. Пера
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