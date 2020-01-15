Рублёв на турнире в Аделаиде выиграл 16-й сет кряду

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Аделаиде (Австралия), обыграв представителя США Сэма Куэрри со счётом 6:3, 6:3.

Уроженец Москвы, на прошлой неделе завоевавший титул в Дохе, одержал победу в девятом официальном матче кряду. Россиянин не проигрывает в одиночном разряде с конца октября.

Более того, Рублёв выиграл уже 16 сетов подряд. Последний раз он уступил сет испанцу Роберто Баутиста-Агуту на Кубке Дэвиса 19 ноября 2019 года.

За выход в полуфинал Андрей поспорит с британцем Даниэлем Эвансом. Турнир в Аделаиде завершится 18 января. Призовой фонд соревнований составляет $ 610 тыс.



В рейтинге ATP Рублёв занимает 18-ю строчку. Ранее стало известно, что россиянин будет в числе сеяных при жеребьёвке основной сетки Australian Open.