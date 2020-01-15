Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Команда С. Уильямс победила команду Возняцки в Мельбурне, Федерер одолел Кирьоса

Команда С. Уильямс победила команду Возняцки в Мельбурне, Федерер одолел Кирьоса
Теннис / Australian Open 2020 0

В Мельбурне прошёл благотворительный теннисный вечер Rally for Relief, главной целью которого стал сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в Австралии. На корт вышли команды американки Серены Уильямс и датчанки Каролины Возняцки.

За команду 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» сыграли испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, австриец Доминик Тим, чешка Петра Квитова. Их соперниками были немец Александр Зверев, грек Стефанос Циципас, американка Кори Гауфф, японка Наоми Осака.

Сначала проводились парные встречи в разных сочетаниях. На корт в один из моментов пригласили женщину-волонтёра, которая также приняла участие в игре. В итоге команда Уильямс оказалась сильнее.

На одиночную встречу Уильямс выставила швейцарца Роджера Федерера, а Возняцки — австралийца Ника Кирьоса. Победу в матче, состоявшем из одного сета, на тай-брейке одержал Роджер.

Матчи квалификации Australian Open остановлены из-за лесных пожаров
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020