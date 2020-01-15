Команда С. Уильямс победила команду Возняцки в Мельбурне, Федерер одолел Кирьоса

В Мельбурне прошёл благотворительный теннисный вечер Rally for Relief, главной целью которого стал сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в Австралии. На корт вышли команды американки Серены Уильямс и датчанки Каролины Возняцки.

За команду 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» сыграли испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, австриец Доминик Тим, чешка Петра Квитова. Их соперниками были немец Александр Зверев, грек Стефанос Циципас, американка Кори Гауфф, японка Наоми Осака.

Сначала проводились парные встречи в разных сочетаниях. На корт в один из моментов пригласили женщину-волонтёра, которая также приняла участие в игре. В итоге команда Уильямс оказалась сильнее.

На одиночную встречу Уильямс выставила швейцарца Роджера Федерера, а Возняцки — австралийца Ника Кирьоса. Победу в матче, состоявшем из одного сета, на тай-брейке одержал Роджер.