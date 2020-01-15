Шнур обвинил Федерера и Надаля в эгоизме из-за ситуации на Australian Open

103-я ракетка мира, канадский теннисист Брейден Шнур выразил недовольство отсутствием реакции швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля на тяжёлые условия, в которых приходится играть участникам квалификации Открытого чемпионата Австралии.
В связи с пожарами в Австралии многие игроки жалуются на проблемы с дыханием и качество воздуха, а матч россиянки Марии Шараповой с немкой Лаурой Зигемунд в пригороде Мельбурна был завершён досрочно из-за дыма.
«Заявления должны идти от топ-игроков — Роджера и Рафы, но они слишком эгоистичны, думают только о себе и своих карьерах. Их карьеры близятся к концу, и они думают лишь о своём наследии, а не о теннисе в целом и о том, что хорошо для него. Эти ребята должны высказаться.
Я ощущаю невероятную сухость в горле. Условия на 100% ненормальные. Нас просто выталкивают на корт, потому что мы участники квалификации», — приводит слова Шнура Reuters.
- 15 января 2020
-
14:57
-
14:48
-
14:45
-
13:32
-
13:22
-
12:22
-
11:30
-
11:10
-
11:08
-
10:26
-
10:18
-
09:58
-
09:48
-
09:13
-
06:25
-
04:51
-
00:06
- 14 января 2020
-
23:35
-
23:20
-
22:31
-
22:12
-
20:39
-
20:24
-
19:30
-
17:57
-
16:37
-
16:05
-
15:14
-
14:11
-
13:02
-
12:14
-
11:11
-
11:02
-
10:28
-
10:09