Шнур обвинил Федерера и Надаля в эгоизме из-за ситуации на Australian Open

103-я ракетка мира, канадский теннисист Брейден Шнур выразил недовольство отсутствием реакции швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля на тяжёлые условия, в которых приходится играть участникам квалификации Открытого чемпионата Австралии.

В связи с пожарами в Австралии многие игроки жалуются на проблемы с дыханием и качество воздуха, а матч россиянки Марии Шараповой с немкой Лаурой Зигемунд в пригороде Мельбурна был завершён досрочно из-за дыма.

«Заявления должны идти от топ-игроков — Роджера и Рафы, но они слишком эгоистичны, думают только о себе и своих карьерах. Их карьеры близятся к концу, и они думают лишь о своём наследии, а не о теннисе в целом и о том, что хорошо для него. Эти ребята должны высказаться.

Я ощущаю невероятную сухость в горле. Условия на 100% ненормальные. Нас просто выталкивают на корт, потому что мы участники квалификации», — приводит слова Шнура Reuters.

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