Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Шнур обвинил Федерера и Надаля в эгоизме из-за ситуации на Australian Open

Шнур обвинил Федерера и Надаля в эгоизме из-за ситуации на Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

103-я ракетка мира, канадский теннисист Брейден Шнур выразил недовольство отсутствием реакции швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля на тяжёлые условия, в которых приходится играть участникам квалификации Открытого чемпионата Австралии.

В связи с пожарами в Австралии многие игроки жалуются на проблемы с дыханием и качество воздуха, а матч россиянки Марии Шараповой с немкой Лаурой Зигемунд в пригороде Мельбурна был завершён досрочно из-за дыма.

«Заявления должны идти от топ-игроков — Роджера и Рафы, но они слишком эгоистичны, думают только о себе и своих карьерах. Их карьеры близятся к концу, и они думают лишь о своём наследии, а не о теннисе в целом и о том, что хорошо для него. Эти ребята должны высказаться.

Я ощущаю невероятную сухость в горле. Условия на 100% ненормальные. Нас просто выталкивают на корт, потому что мы участники квалификации», — приводит слова Шнура Reuters.

Матчи квалификации Australian Open остановлены из-за лесных пожаров
Команда С. Уильямс победила команду Возняцки в Мельбурне, Федерер одолел Кирьоса
«Здесь тяжело дышать и тошнит». Из-за пожаров Australian Open под угрозой
Жителям советовали оставаться дома, но в Мельбурне всё равно играли Шарапова, Бушар и другие. Многим теннисистам было плохо.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020