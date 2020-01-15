Хачанов и Рублёв вошли в список участников турнира в Дубае
Стал известен список игроков, которые выступят на турнире в Дубае (ОАЭ). Соревнования пройдут с 24 по 29 февраля.
На турнире сыграют российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв. В рейтинге ATP они занимают 16-е и 18-е места соответственно.
Также в Дубае выступят Новак Джокович (Сербия), Роджер Федерер (Швейцария), Стефанос Циципас (Греция), Гаэль Монфис (Франция), Роберто Баутиста-Агут (Испания), Николоз Басилашвили (Грузия), Александр Бублик (Казахстан), Марин Чилич (Хорватия), Фабио Фоньини (Италия), Мартон Фучович (Венгрия), Бенуа Пэр (Франция), Михаил Кукушкин (Казахстан) и другие.
Действующим чемпионом соревнований является Федерер. В прошлогоднем финале швейцарец нанёс поражение Циципасу — 6:4, 6:4.
Рублёв на турнире в Аделаиде выиграл 16-й сет кряду
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