Хачанов и Рублёв вошли в список участников турнира в Дубае

Стал известен список игроков, которые выступят на турнире в Дубае (ОАЭ). Соревнования пройдут с 24 по 29 февраля.

На турнире сыграют российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв. В рейтинге ATP они занимают 16-е и 18-е места соответственно.

Также в Дубае выступят Новак Джокович (Сербия), Роджер Федерер (Швейцария), Стефанос Циципас (Греция), Гаэль Монфис (Франция), Роберто Баутиста-Агут (Испания), Николоз Басилашвили (Грузия), Александр Бублик (Казахстан), Марин Чилич (Хорватия), Фабио Фоньини (Италия), Мартон Фучович (Венгрия), Бенуа Пэр (Франция), Михаил Кукушкин (Казахстан) и другие.

Действующим чемпионом соревнований является Федерер. В прошлогоднем финале швейцарец нанёс поражение Циципасу — 6:4, 6:4.