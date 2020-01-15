Ястремская — о предстоящем матче с Векич: обычно мы играем во что-то типа «бум-бум-бум»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свой выход в четвертьфинал соревнований в Аделаиде (Австралия). Её соперница по матчу второго круга Анжелика Кербер отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:3, 2:0 в пользу соперницы.



«Поначалу мне было неудобно играть, ведь ветер был слишком сильным. Я попыталась подкорректировать теннис, и у меня получилось — удалось начать играть более стабильно, при этом меньше рискуя. Удар за ударом я выполняла точно и грамотно.



Вначале я не замечала, что Анжелика травмирована, ведь она отлично играла. Жаль, конечно. Надеюсь, она успеет восстановиться к Australian Open», — цитирует Даяну официальный сайт WTA.



Следующей соперницей украинки станет представительница Хорватии Данна Векич. Ранее они играли друг с другом дважды — оба матча со счётом 2:0 выиграла Ястремская.



«Думаю, будет интересный матч. Обычно мы играем во что-то типа «бум-бум-бум». Интенсивный теннис. Пересмотрю нашу последнюю встречу и сделаю всё возможное для победы завтра».