Корретха: Медведев и Циципас заявят о себе в 2020-м и усложнят жизнь «Большой тройке»

Эксперт телеканалов Eurosport бывшая вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос» Алекс Корретха дал прогноз на грядущий Открытый чемпионат Австралии. По его мнению, фаворитами соревнований станут Рафаэль Надаль и Новак Джокович, разыгравшие главный трофей в прошлом году.



«Australian Open — это, наверное, самый открытый из всех турниров «Большого шлема», потому что это начало года и у игроков ещё нет того понимания своей физической формы, которое к ним приходит к началу следующих турниров. Однако в этом году ситуация немного изменилась из-за Кубка ATP 2020. Это важные изменения, потому что лидеры будут лучше подготовлены. Они часто приезжают на Australian Open без практики соревнований, но теперь большинство из них участвует в Кубке ATP. И это будет хорошо и для других игроков с высоким рейтингом, потому что им удастся набрать соревновательный опыт перед чемпионатом. По моему мнению, на Australian Open фаворитами будут Новак и Рафа», — сказал Корретха в эксклюзивном интервью «Чемпионату».



Бывший теннисист поделился также мнением относительно прогресса молодых теннисистов на турнирах «Большого шлема» в 2020 году.



«Медведев, Тим и Циципас вновь громко заявят о себе, потому что в прошлом году они были очень близки к победе. Никогда не знаешь, что может случиться, и я с большим оптимизмом смотрю в будущее и думаю, что некоторые молодые игроки могут это сделать, но, конечно же, фаворитами будут Надаль, Джокович и Федерер. Однако, мне кажется, что им будет всё сложнее выигрывать турниры «Большого шлема».



По моему мнению, это всего лишь вопрос времени. Это случится либо в этом году, либо в следующем. Эти ребята серьёзно улучшили свою игру. Рафа, Роджер и Новак имеют такой успех благодаря страсти и энергии, которую они привносят в игру, и юные игроки не были готовы к этому и не могли держаться на одном уровне с ними — психологически или физически — на протяжении пяти сетов. Сейчас они уже привыкли к этому и в физическом, и в психологическом плане, и, как мне кажется, в этом году победителем турнира «Большого шлема» может стать представитель нового поколения. Им не нужно ничего менять, необходимо просто продолжать улучшать свои показатели, что они и делают, и набираться опыта. Все четыре турнира «Большого шлема» похожи, они одинаково сложны, так что не думаю, что можно точно сказать, на каком именно из них это случится».

Рейтинговые битвы. Медведев снова приблизился к Федереру. Ещё двое россиян неподалёку Медведев, Хачанов и Рублёв – в топ-20. Это повторение рекорда 15-летней давности. Но в ближайшие месяцы все трое могут подняться ещё выше.