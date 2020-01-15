Жеребьёвка основной сетки Australian Open состоится 16 января в 10:00 мск

Стало известно время проведения официальной церемонии жеребьёвки основной сетки Открытого чемпионата Австралии. Как сообщает Sporting News, сетка соревнований будет составлена в четверг, 16 января. Видеотрансляция церемонии пройдёт в официальном сообществе турнира на «Фейсбуке» и начнётся в 10:00 мск.
Напомним, сразу пять представителей России попали в число сеяных на первой мэйджоре в году. В мужской части сетки это Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв, в женской — Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова.
Действующими чемпионами соревнований в одиночных разрядах являются Новак Джокович, обыгравший в финале Рафаэля Надаля, и Наоми Осака, победившая в решающем матче Петру Квитову.
Открытый чемпионат Австралии — 2020 будет проходить с 20 января по 2 февраля.
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