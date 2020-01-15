Тренер С. Уильямс: ещё во время родов Серена попросила меня найти ей спарринг-партнёров

Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, поведал как сильно она хотела вернуться в спорт после родов.
«Помню, я был на Уимблдоне, а Серена дома — на очень позднем сроке беременности. Она позвонила мне с просьбой: «Найди мне спарринг-партнёров на сентябрь, пожалуйста». Я ответил: «Серена, ты в сентябре рожаешь, тебе не разрешат тренироваться сразу же после этого». Её ответ был краток: «Не стоит меня недооценивать».
Серена часто думает, что ей под силу абсолютно всё. Я знаю её уже достаточно хорошо, поэтому могу сказать, что в большинстве случаев так и есть. Она является всемирным кумиром. Ранее в теннис играли в основном белые, но благодаря ей в него теперь играют и чёрные. Серена — самый сильный человек, которого я когда-либо встречал», — цитирует Муратоглу The Sun.
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