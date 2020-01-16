Шесть россиянок вышли во второй раунд квалификации Australian Open

В Мельбурне продолжается квалификация Открытого чемпионата Австралии. Во второй раунд отборочных соревнований вышли шесть россиянок.
Сегодня, 16 января, Наталья Вихлянцева (6) победила украинку Марту Костюк со счётом 7:5, 6:2. Следующей соперницей россиянки будет Изабелла Шиникова из Болгарии. Анна Калинская (5) одолела итальянку Сару Эррани — 6:2, 1:6, 6:2 и сыграет с румынкой Лаурой-Иоаной Паар.
Варвара Грачёва (3) обыграла француженку Хлоэ Паке со счётом 6:2, 6:1 и сразится с сербкой Ольгой Данилович.
Ранее во второй раунд вышли Людмила Самсонова (12), Валерия Савиных и Варвара Флинк (16).
В мужских соревнованиях Алексей Ватутин проиграл словаку Андрею Мартину (5) со счётом 3:6, 2:6. Евгений Донской (6) оказался сильнее бразильца Жоау Менезеса — 6:7 (3:7), 6:1, 7:6 (10:8) и сыграет с хорватом Виктором Галовичем.
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