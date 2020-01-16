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Медведев, Хачанов и Рублёв узнали соперников на Australian Open

Медведев, Хачанов и Рублёв узнали соперников на Au
Медведев, Хачанов и Рублёв узнали соперников на Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

В Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. Испанец Рафаэль Надаль (1) стартует матчем с боливийцем Уго Дельеном, серб Новак Джокович (2) — с немцем Яном-Леннардом Штруффом, швейцарец Роджер Федерер (3) — с американцем Стивом Джонсоном. Первым соперником россиянина Даниила Медведева (4) будет американец Фрэнсис Тиафо.

Австриец Доминик Тим (5) сыграет с французом Адрианом Маннарино, немец Александр Зверев (7) — с итальянцем Марко Чеккинато, грек Стефанос Циципас (6) — с итальянцем Сальваторе Карузо.

Карен Хачанов (16) встретится с победителем квалификации, Андрей Рублёв (17) — с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.

Матчи основной сетки начнутся 20 января.

Сетка турнира будет доступна на «Чемпионате».

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