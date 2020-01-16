Победительница Итогового чемпионата WTA 2009 объявила о завершении карьеры

Бывшая 19-й ракетка мира 37-летняя испанская теннисистка Мария-Хосе Мартинес-Санчес приняла решение завершить карьеру. Она выступала на профессиональном уровне на протяжении 22 лет.

«Я много лет посвятила тому, что люблю. Могу только поблагодарить всех, кто был со мной на этом пути. Рада завершить этот этап и начать новый. Я удовлетворена тем, чего достигла, и хочу начать нечто новое. Спасибо всем. Я буду держать вас в курсе моих следующих вызовов», — цитирует Мартинес-Санчес официальный сайт тура.

Мартинес-Санчес за карьеру выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде: Бостад, Богота (2009), Рим (2010), Бад-Гаштайн, Сеул (2011). В парном разряде она завоевала 21 титул, включая победу на Итоговом чемпионате WTA 2009 года.