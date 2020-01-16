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Янчук оценил шансы Медведева и Рублёва на победу в первом круге Australian Open

Янчук оценил шансы Медведева и Рублёва на победу в первом круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил итоги жеребьёвки Открытого чемпионата Австралии для российских игроков.

«Если говорить про женские пары, то здесь легче всего будет Павлюченковой, всем остальным — очень непросто. Предсказать что-либо трудно, наши шансы вроде бы предпочтительнее, но не сильно. Предстоят трудные матчи.

Фаворитом всего турнира считаю Эшли Барти — она местная теннисистка. Все остальные очень-очень неопределённо. Соревнования будут очень интересные в женской части, именно из-за непредсказуемости.

У Медведева и Рублёва шансы неплохие, наши парни должны пройти этот круг уверенно. Они постабильнее и получше», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

Первым соперником Медведева будет американец Фрэнсис Тиафо, Рублёв сыграет с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.

Матчи основной сетки начнутся 20 января.

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