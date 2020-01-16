Янчук оценил шансы Медведева и Рублёва на победу в первом круге Australian Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил итоги жеребьёвки Открытого чемпионата Австралии для российских игроков.
«Если говорить про женские пары, то здесь легче всего будет Павлюченковой, всем остальным — очень непросто. Предсказать что-либо трудно, наши шансы вроде бы предпочтительнее, но не сильно. Предстоят трудные матчи.
Фаворитом всего турнира считаю Эшли Барти — она местная теннисистка. Все остальные очень-очень неопределённо. Соревнования будут очень интересные в женской части, именно из-за непредсказуемости.
У Медведева и Рублёва шансы неплохие, наши парни должны пройти этот круг уверенно. Они постабильнее и получше», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.
Первым соперником Медведева будет американец Фрэнсис Тиафо, Рублёв сыграет с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.
Матчи основной сетки начнутся 20 января.
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