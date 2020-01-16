Россиянка Самсонова вышла в финал квалификации Australian Open

Российская теннисистка Людмила Самсонова (12) пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии. В матче второго раунда она одолела американку Хейли Баптист со счётом 1:6, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

Людмила 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в основную сетку первого турнира «Большого шлема» 2020 года Самсонова поспорит с представительницей Китая Ван Сиюй (24).

Валерия Савиных потерпела поражение в поединке с чешкой Терезой Мартинцовой (23) — 1:6, 7:5, 4:6. Варвара Флинк (16) проиграла австралийке Дестани Айаве — 1:6, 7:6 (7:3), 4:6.

Действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака. Матчи основной сетки начнутся 20 января.