Соболенко отреагировала на победу в матче с Халеп в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Аделаиде (Австралия) под шестым номером, прокомментировала победу в четвертьфинальном матче с представительницей Румынии Симоной Халеп со счётом 6:4, 6:2.

«Я знала, что она будет бороться до конца, вне зависимости от счёта. При счёте 5:0 я ожидала, что она постарается вернуться в игру. После двух следующих геймов я не была расстроена. Это помогло мне остаться в игре и не сойти с ума. Я очень довольна победой, приятно побеждать столь сильных бойцов, как Симона, и других великолепных игроков. Ощущения отличные», — цитирует Соболенко официальный сайт тура.

За выход в финал Арина поспорит с украинкой Даяной Ястремской.

«Она выступает здорово. Даяна — агрессивный игрок. Завтра игра пойдёт быстро, мне это нравится. Думаю, смотреть за мощным теннисом интересно. Посмотрим, как всё получится. Я не могу контролировать результат, не так ли? Мы можем контролировать лишь самих себя. Я буду бороться за каждое очко. Кто знает, что может случиться», — сказала Соболенко.