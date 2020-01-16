Ястремская: у меня высокие цели на Australian Open
Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась мыслями о предстоящем Открытом чемпионате Австралии.
«У меня высокие цели и ожидания от турнира, но нужно быть реалисткой и идти от матча к матчу. Горжусь тем, что отлично поработала в межсезонье — я концентрировалась на каждой тренировке и показывала одиноково хороший уровень на них. Удерживать один и тот же уровень и было моей целью на межсезонье», — цитирует 19-летнюю Даяну официальный сайт соревнований в Аделаиде.
Лучшим результатом Ястремской на Открытом чемпионате Австралии является выход в третий раунд, который она оформила в 2019 году. Её первой соперницей по предстоящему матчу первого раунда станет одна из победительниц квалификации.
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