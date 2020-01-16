Шнур, обвинивший Надаля и Федерера в эгоизме, извинился за свои слова

103-я ракетка мира, канадский теннисист Брейден Шнур прокомментировал своё недавнее высказывание, в котором он обвинил Роджера Федерера и Рафаэля Надаля в эгоистичности по отношению к менее авторитетным игрокам тура.



«Прочёл сегодня утром статьи, появившиеся в результате моего заявления и хочу сказать, что мои слова были вырваны из контекста. Попытаюсь прояснить, что именно я имел в виду.



По ходу вчерашнего матча (24-летний теннисист обыграл Себастьяна Офнера на старте квалификации АО. — Прим. «Чемпионата») я не жаловался на дым или что-то ещё. Играл, терпел, боролся — как и все остальные игроки. Тем не менее, я считаю, что текущая проблема в Мельбурне является идеальным примером, в результате которого игрокам нужно объединиться.



Для объединения, впрочем, нам нужна поддержка больших игроков, которые бы могли выступать лидерами, говорить от лица других теннисистов. Игроков, находящихся за пределами первой сотки рейтинга никогда не слушают, поэтому наши слова не имеют никакого веса.



Хочу попросить прощения у Роджера и Рафы. Я сильно уважаю их, благодарен им за тот вклад, который они сделали в развитие тенниса. Слово «эгоистичные» я использовал ошибочно, о чём теперь сильно сожалею. Я просто пытался объяснить, что нам нужны такие лидеры, как они, чтобы укрепить единение между игроками», — написал Шнур в своём «твиттере».