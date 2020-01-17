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Камельзон — о жеребьёвке АО: Потаповой повезло, что в 1-м круге она сыграет с Сереной

Камельзон — о жеребьёвке АО: Потаповой повезло, что в 1-м круге она сыграет с Сереной
Теннис / Australian Open 2020 0

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал итоги жеребьёвки основной сетки Australian Open, исходя из которой Анастасия Потапова сыграет с американкой Сереной Уильямс.

«Потаповой в матче с Уильямс можно пожелать только хорошего старта и опыта. С одной стороны, Анастасии повезло, на неё будет смотреть весь мир, игра должна быть на центральном корте.

Но ещё надо справиться с этим — выйти на центральный корт, справиться с психологией, потому что Серена есть Серена. Потапова молодая и через это надо проходить, а вот хватит ли у неё мотивации и мастерства — это я оставляю за скобками», — цитирует Камельзона ТАСС.

С полными результатами жеребьёвки женской и мужской сеток Открытого чемпионата Австралии — 2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».

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