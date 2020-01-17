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Павлюченкова продемонстрировала платье, в котором выступит на Australian Open

Павлюченкова продемонстрировала платье, в котором выступит на Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова показала, как выглядит платье, в котором она выступит на Открытом чемпионате Австралии.

«Не могу дождаться старта Australian Open. Я имею в виду, посмотрите на это платье от Lacoste», — написала россиянка.

Фотография доступна на странице Павлюченковой в «Инстаграме».

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии начнутся 20 января. В число сеяных вошли три россиянки — Екатерина Александрова (26), Елена Рыбакина (29) и Павлюченкова (30). С полными результатами жеребьёвки женской и мужской сеток можно ознакомиться на «Чемпионате».

Ранее в 1/8 финала турнира в Аделаиде (Австралия) Павлюченкова в трёх сетах проиграла первой ракетке мира Эшли Барти со счётом 6:4, 3:6, 5:7.

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