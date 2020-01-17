Павлюченкова продемонстрировала платье, в котором выступит на Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова показала, как выглядит платье, в котором она выступит на Открытом чемпионате Австралии.
«Не могу дождаться старта Australian Open. Я имею в виду, посмотрите на это платье от Lacoste», — написала россиянка.
Фотография доступна на странице Павлюченковой в «Инстаграме».
Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии начнутся 20 января. В число сеяных вошли три россиянки — Екатерина Александрова (26), Елена Рыбакина (29) и Павлюченкова (30). С полными результатами жеребьёвки женской и мужской сеток можно ознакомиться на «Чемпионате».
Ранее в 1/8 финала турнира в Аделаиде (Австралия) Павлюченкова в трёх сетах проиграла первой ракетке мира Эшли Барти со счётом 6:4, 3:6, 5:7.
Читайте также
- 17 января 2020
-
00:52
-
00:29
- 16 января 2020
-
23:31
-
23:06
-
22:08
-
21:40
-
21:09
-
20:01
-
16:34
-
15:41
-
14:19
-
13:27
-
13:12
-
12:46
-
11:02
-
10:35
-
09:59
-
09:09
-
08:43
-
08:19
-
07:19
-
01:03
-
00:29
- 15 января 2020
-
23:15
-
22:22
-
21:52
-
20:33
-
18:01
-
15:37
-
14:57
-
14:48
-
14:45
-
13:32
-
13:22
-
12:22
Партнерский контент