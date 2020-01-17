Соболенко проиграла 19-летней Ястремской в полуфинале турнира в Аделаиде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Аделаиде (Австралия) под шестым номером, не смогла пробиться в финал, проиграв 19-летней представительнице Украины Даяне Ястремской со счётом 4:6, 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.



Соболенко 6 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 6 двойных ошибок 2 брейка.



В финале соревнований с призовым фондом $ 848 тыс. Ястремская поспорит либо с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти, либо с американкой Даниэль Коллинз. Даяна за карьеру выиграла три турнира WTA в одиночном разряде: в Гонконге (2018), Хуахине и Страсбурге (2019).



Соревнования в Аделаиде завершатся завтра, 18 января.