Россиянка Самсонова вышла в основную сетку Australian Open

Российская теннисистка Людмила Самсонова (12) пробилась в основную сетку первого турнира «Большого шлема» 2020 года — Открытого чемпионата Австралии. В финале квалификации она одолела представительницу Китая Ван Сиюй (24) со счётом 6:4, 2:6, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 19 минут.



Людмила трижды подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 10 двойных ошибок и 5 брейков.



В финале квалификации также сыграют россиянки Варвара Грачёва (3), Анна Калинская (5) и Наталья Вихлянцева (6),

В прошлом году Самсонова впервые в карьере вышла в основную сетку турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака. Матчи основной сетки начнутся 20 января.

Донской и три россиянки вышли в финал квалификации Australian Open