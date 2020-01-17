Рублёв: после первого гейма матча с Оже-Альяссимом подумал, что сегодня неудачный день

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Аделаиде (Австралия) под третьим номером, прокомментировал победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом (2) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 6:4 и выход в финал турнира.
«После первого гейма подумал, что у меня сегодня неудачный день. Принял, что проиграю. В самом начале матча Оже играл в невероятном ритме, у него были все шансы меня уничтожить. Однако я решил побороться, показать максимум и посмотреть, что из этого получится.
Потрясающий матч. Именно после таких поединков понимаешь, ради чего работаешь, на что стоит обратить внимание, в чем нужно прибавить и почему надо полностью выкладываться на тренировках, несмотря на усталость.
Это просто невероятные моменты, этого невозможно испытать в обычной жизни, в жизни без тенниса», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира.
В финале Рублёв сыграет с южноафриканцем Ллойдом Джорджем Харрисом, пробившимся в основную сетку через квалификацию. На минувшей неделе Андрей завоевал титул на турнире в Дохе (Катар).
- 17 января 2020
-
22:09
-
21:04
-
16:21
-
15:25
-
14:57
-
13:04
-
12:48
-
12:01
-
11:38
-
10:49
-
10:32
-
10:14
-
09:44
-
08:34
-
08:22
-
00:52
-
00:29
- 16 января 2020
-
23:31
-
23:06
-
22:08
-
21:40
-
21:09
-
20:01
-
16:34
-
15:41
-
14:19
-
13:27
-
13:12
-
12:46
-
11:02
-
10:35
-
09:59
-
09:09
-
08:43
-
08:19