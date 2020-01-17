Рублёв: после первого гейма матча с Оже-Альяссимом подумал, что сегодня неудачный день

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Аделаиде (Австралия) под третьим номером, прокомментировал победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом (2) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 6:4 и выход в финал турнира.



«После первого гейма подумал, что у меня сегодня неудачный день. Принял, что проиграю. В самом начале матча Оже играл в невероятном ритме, у него были все шансы меня уничтожить. Однако я решил побороться, показать максимум и посмотреть, что из этого получится.

Потрясающий матч. Именно после таких поединков понимаешь, ради чего работаешь, на что стоит обратить внимание, в чем нужно прибавить и почему надо полностью выкладываться на тренировках, несмотря на усталость.

Это просто невероятные моменты, этого невозможно испытать в обычной жизни, в жизни без тенниса», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира.

В финале Рублёв сыграет с южноафриканцем Ллойдом Джорджем Харрисом, пробившимся в основную сетку через квалификацию. На минувшей неделе Андрей завоевал титул на турнире в Дохе (Катар).