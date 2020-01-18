Рыбакина выиграла турнир в Хобарте
Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина выиграла турнир в Хобарте. В финальном матче турнира ей удалось одержать победу над представительницей Китая Чжан Шуай со счётом 7:6 (9:7), 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты.
Рыбакина совершила 10 эйсов, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 3 брейк-пойнтов. На счету Шуай 1 эйс и 1 брейк-пойнт. Китаянка не допустила ни одной двойной ошибки.
Рыбакина и Шуай впервые встретились на корте, и теперь счёт в личных противостояниях 1-0 в пользу представительницы Казахстана.
За победу в турнире Елена Рыбакина получит $ 43 тыс. призовых и 280 рейтинговых очков. Шуай в свою очередь заработала $ 21 тыс. и 180 рейтинговых очков.
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