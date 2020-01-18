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Рыбакина выиграла турнир в Хобарте

Рыбакина выиграла турнир в Хобарте
Теннис / WTA 0

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина выиграла турнир в Хобарте. В финальном матче турнира ей удалось одержать победу над представительницей Китая Чжан Шуай со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты.

Рыбакина совершила 10 эйсов, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 3 брейк-пойнтов. На счету Шуай 1 эйс и 1 брейк-пойнт. Китаянка не допустила ни одной двойной ошибки.

Рыбакина и Шуай впервые встретились на корте, и теперь счёт в личных противостояниях 1-0 в пользу представительницы Казахстана.

За победу в турнире Елена Рыбакина получит $ 43 тыс. призовых и 280 рейтинговых очков. Шуай в свою очередь заработала $ 21 тыс. и 180 рейтинговых очков.

Хобарт. Финал
18 января 2020, суббота. 05:00 МСК
Елена Рыбакина
30
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 9 		6  
6 7 		3  
         
Чжан Шуай
40
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
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