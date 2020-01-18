Калинская пробилась в основную сетку Australian Open-2020, Вихлянцева и Грачёва — нет

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. В финальном матче квалификационного турнира россиянке удалось обыграть представительницу Китая Ван Синьюй со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:2.
Продолжительность встречи составила ровно 2 часа. Калинская допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. Китаянка в свою очередь допустила 11 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов.
В других матчах финала квалификации Australian Open-2020 россиянка Наталья Вихлянцева уступила представительнице Словении Кайе Юван — 3:6, 3:6, а Варвара Грачёва потерпела поражение в матче с шведкой Юханной Ларссон — 5:7, 3:6.
Матчи основной сетки начнутся 20 января.
Сетка турнира доступна на «Чемпионате».
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