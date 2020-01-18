Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Шаповалов: не хочу играть в таких условиях, рисковать жизнью и здоровьем

Шаповалов: не хочу играть в таких условиях, рисковать жизнью и здоровьем
Теннис / ATP 0

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал ситуацию с качеством воздуха в Мельбурне. В понедельник, 20 января, начнутся матчи основной сетки первого в 2020 году турнира «Большого шлема» — Australian Open.

«Не хочу играть в таких условиях, рисковать жизнью и здоровьем. В новостях говорят, что надо сидеть в помещении, что выходить на улицу и дышать этим воздухом вредно. Однако потом организаторы турнира утверждают, что можно играть, что нужно выходить и ставить своё здоровье под угрозу.

Страшно приезжать в город и видеть, как игроки теряют сознание, как они просят ингаляторы. И это в трёхсетовом формате. Даже не в пятисетовом. Не знаю, что надо делать. Должен быть какой-то выход", — приводит слова Шаповалова в «Твиттере» журналист Бен Ротенберг.

Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович.

10 причин следить за Australian Open. Шанс Медведева, рекорды Серены и Надаля и другое
В мужском рейтинге Медведев может обогнать Федерера, а Джокович – Надаля. При этом Рафаэль угрожает рекорду Роджера.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020