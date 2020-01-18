Шаповалов: не хочу играть в таких условиях, рисковать жизнью и здоровьем

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал ситуацию с качеством воздуха в Мельбурне. В понедельник, 20 января, начнутся матчи основной сетки первого в 2020 году турнира «Большого шлема» — Australian Open.
«Не хочу играть в таких условиях, рисковать жизнью и здоровьем. В новостях говорят, что надо сидеть в помещении, что выходить на улицу и дышать этим воздухом вредно. Однако потом организаторы турнира утверждают, что можно играть, что нужно выходить и ставить своё здоровье под угрозу.
Страшно приезжать в город и видеть, как игроки теряют сознание, как они просят ингаляторы. И это в трёхсетовом формате. Даже не в пятисетовом. Не знаю, что надо делать. Должен быть какой-то выход", — приводит слова Шаповалова в «Твиттере» журналист Бен Ротенберг.
Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович.
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