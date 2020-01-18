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Рублёв одержал разгромную победу в финале турнира в Аделаиде и завоевал второй титул кряду

Рублёв одержал разгромную победу в финале турнира в Аделаиде и завоевал второй титул кряду
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв выиграл турнир в Аделаиде. В финале соревнований уроженец Москвы в двух сетах разгромил представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса — 6:3, 6:0. Продолжительность матча составила 57 минут.

В активе Рублёва 4 эйса, 1 ошибка на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из пяти. Его визави 8 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.

Ранее соперники не встречались.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция финального матча Харрис — Рублёв в Аделаиде.

На минувшей неделе Рублёв завоевал титул на турнире в Дохе (Катар). В финальном матче он обыграл француза Корентена Муте.

Напомним, 20 января стартует основная сетка первого в 2020 году турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Австралии. Рублёв на старте соревнований встретится с хозяином кортов Кристофером О'Коннеллом. Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович.

Аделаида (м). Финал
18 января 2020, суббота. 11:00 МСК
Ллойд Джордж Харрис
91
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
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Россия
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