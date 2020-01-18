Рублёв одержал разгромную победу в финале турнира в Аделаиде и завоевал второй титул кряду

Российский теннисист Андрей Рублёв выиграл турнир в Аделаиде. В финале соревнований уроженец Москвы в двух сетах разгромил представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса — 6:3, 6:0. Продолжительность матча составила 57 минут.

В активе Рублёва 4 эйса, 1 ошибка на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из пяти. Его визави 8 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.

Ранее соперники не встречались.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция финального матча Харрис — Рублёв в Аделаиде.

На минувшей неделе Рублёв завоевал титул на турнире в Дохе (Катар). В финальном матче он обыграл француза Корентена Муте.

Напомним, 20 января стартует основная сетка первого в 2020 году турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Австралии. Рублёв на старте соревнований встретится с хозяином кортов Кристофером О'Коннеллом. Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович.