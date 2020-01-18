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Веснина: Рублёв на подъёме, но главное — восстановиться физически к Australian Open

Веснина: Рублёв на подъёме, но главное — восстановиться физически к Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала победы Андрея Рублёва на турнирах в Дохе и Аделаиде, отметив, что российскому теннисисту нужно успеть восстановиться перед Открытым чемпионатом Австралии.

«Андрей — молодец, удачно начал сезон. Сейчас главное — восстановиться физически к Открытому чемпионату Австралии, психологически он сейчас на подъёме. К Открытому чемпионату Австралии Андрей получил хорошую игровую практику и уверенность», — приводит слова Весниной ТАСС.

Рублёв стал первым игроком с 2004 года, выигравшим турниры в первые две недели сезона. Тогда это достижение покорилось словаку Доминику Хрбаты.

В финале соревнований в Аделаиде Рублёв в двух сетах разгромил представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса — 6:3, 6:0. Этот титул стал четвёртым в его карьере.

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