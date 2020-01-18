Веснина: Рублёв на подъёме, но главное — восстановиться физически к Australian Open

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала победы Андрея Рублёва на турнирах в Дохе и Аделаиде, отметив, что российскому теннисисту нужно успеть восстановиться перед Открытым чемпионатом Австралии.



«Андрей — молодец, удачно начал сезон. Сейчас главное — восстановиться физически к Открытому чемпионату Австралии, психологически он сейчас на подъёме. К Открытому чемпионату Австралии Андрей получил хорошую игровую практику и уверенность», — приводит слова Весниной ТАСС.

Рублёв стал первым игроком с 2004 года, выигравшим турниры в первые две недели сезона. Тогда это достижение покорилось словаку Доминику Хрбаты.



В финале соревнований в Аделаиде Рублёв в двух сетах разгромил представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса — 6:3, 6:0. Этот титул стал четвёртым в его карьере.

Рублёв после победы на турнире в Аделаиде обойдёт Хачанова и займёт 16-е место в рейтинге