Веснина: Рублёв на подъёме, но главное — восстановиться физически к Australian Open

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала победы Андрея Рублёва на турнирах в Дохе и Аделаиде, отметив, что российскому теннисисту нужно успеть восстановиться перед Открытым чемпионатом Австралии.
«Андрей — молодец, удачно начал сезон. Сейчас главное — восстановиться физически к Открытому чемпионату Австралии, психологически он сейчас на подъёме. К Открытому чемпионату Австралии Андрей получил хорошую игровую практику и уверенность», — приводит слова Весниной ТАСС.
Рублёв стал первым игроком с 2004 года, выигравшим турниры в первые две недели сезона. Тогда это достижение покорилось словаку Доминику Хрбаты.
В финале соревнований в Аделаиде Рублёв в двух сетах разгромил представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса — 6:3, 6:0. Этот титул стал четвёртым в его карьере.
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