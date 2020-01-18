Чесноков: Рублёв две недели держит форму, на AO уже надо будет играть на кураже

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков выразил мнение, что ещё рано говорить об амбициях Андрея Рублёва на Открытом чемпионате Австралии.



«Рублёв уже две недели держит форму, посмотрим, насколько хватит топлива на Australian Open. Как говорится, когда едешь «Тур де Франс», можно один этап выиграть и на два расслабиться, а здесь нельзя расслабляться. Нужно играть каждый день. Сейчас будут две недели и пятисетовые матчи, нужно быть готовым не к двум, а к четырём неделям. Уже надо будет играть на кураже. Бывает, играешь, набираешь очки, постоянно сконцентрирован, а организм требует отдыха. Дай бог, чтобы он дошёл до второй недели. По крайней мере, у Рублёва нетрудный первый тур.



Андрей уже большой молодец, выиграл два турнира. Это большой успех. Дождёмся первого матча, по нему уже можно будет говорить об амбициях Рублёва», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.

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