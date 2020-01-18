Тарпищев: Рублёв на подготовку отвёл больше времени, чем Медведев и Хачанов

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что Андрей Рублёв не потратил много энергии на турнирах в Дохе и Аделаиде. По его словам, игроку хватит сил, чтобы успешно выступить на Australian Open.



«Не думаю, что у Рублёва было много энергозатратных встреч, тем более упорных матчей была всего парочка. Он на ходу, и на Australian Open его точно хватит. Он хорошо провёл подготовительный период, больше времени отвёл на подготовку, чем тот же Даниил Медведев и Карен Хачанов. Надеюсь, стабильность у него будет соответствующего уровня», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».

Рублёв стал первым игроком с 2004 года, выигравшим турниры в первые две недели сезона. Тогда это достижение покорилось словаку Доминику Хрбаты.



В финале соревнований в Аделаиде Рублёв в двух сетах разгромил представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса — 6:3, 6:0. Этот титул стал четвёртым в его карьере.

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