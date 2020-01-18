Рублёв: боролся вчера до полуночи не для того, чтобы расплакаться в финале

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу на турнире в Аделаиде (Австралия). В финале соревнований он обыграл представителя Южной Африки Ллойда Джорджа Харриса со счётом 6:3, 6:0.



Рублёв стал первым с 2004 года теннисистом, кто выиграл два турнира ATP за две стартовые недели сезона.



«Честно говоря, перед финалом чувствовал себя уставшим. Тем не менее было достаточно сил для борьбы, просто после матча 1/2 финала не чувствовал свежести.



Выходил на матч и думал, что нужно бороться, что впереди последний матч, в котором нужно выложиться до самого конца. Не для того боролся вчера до полуночи, чтобы сегодня расплакаться в финале. Бороться, и ещё раз бороться», — приводит слова Рублёва официальный сайт турнира.



20 января стартует основная сетка первого в 2020 году турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Австралии. Рублёв на старте соревнований встретится с хозяином кортов Кристофером О'Коннеллом. Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович.

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