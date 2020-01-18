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Джокович может стать первой ракеткой мира по итогам Australian Open

Джокович может стать первой ракеткой мира по итогам Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Сербский теннисист Новак Джокович имеет шансы вновь возглавить мировой рейтинг АТР по результатам Открытого чемпионата Австралии — 2020.

Для того, чтобы обойти нынешнюю первую ракетку мира Рафаэля Надаля уроженцу Белграда необходимо защищать чемпионский титул на Australian Open, при этом испанец не должен дойти до 1/2 финала соревнований. Во всех остальных случаях первым номером рейтинга АТР останется уроженец Манакора.

Напомним, в решающем матче прошлогоднего розыгрыша Открытого чемпионата Австралии Джокович обыграл Надаля со счётом 6:3, 6:2, 6:3.

Australian Open — 2020 будет проходить с 20 января по 2 февраля. С итогами жеребьёвки основной сетки соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».

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В мужском рейтинге Медведев может обогнать Федерера, а Джокович – Надаля. При этом Рафаэль угрожает рекорду Роджера.
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