Джокович может стать первой ракеткой мира по итогам Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович имеет шансы вновь возглавить мировой рейтинг АТР по результатам Открытого чемпионата Австралии — 2020.



Для того, чтобы обойти нынешнюю первую ракетку мира Рафаэля Надаля уроженцу Белграда необходимо защищать чемпионский титул на Australian Open, при этом испанец не должен дойти до 1/2 финала соревнований. Во всех остальных случаях первым номером рейтинга АТР останется уроженец Манакора.



Напомним, в решающем матче прошлогоднего розыгрыша Открытого чемпионата Австралии Джокович обыграл Надаля со счётом 6:3, 6:2, 6:3.



Australian Open — 2020 будет проходить с 20 января по 2 февраля. С итогами жеребьёвки основной сетки соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».

