Серена станцевала на тренировке накануне Australian Open

Американка Серена Уильямс весело проводит время перед стартом Открытого чемпионата Австралии — 2020. Во время разминки своего тренера Патрика Муратоглу 38-летняя теннисистка выполнила некоторые танцевальные движения.



«Работаем над последними деталями накануне Australian Open. Тот момент, когда она пытается испортить мой лучший выбивающий форхенд в жизни», — подписал видео сам Муратоглу в своём «твиттере».

Видео доступно на «Чемпионате».

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии является японка Наоми Осака. Серена по ходу прошлогоднего розыгрыша добралась до четвертьфинала, где уступила чешке Каролине Плишковой. Соперницей Уильямс-младшей по матчу первого раунда нового турнира станет россиянка Анастасия Потапова.