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Первая ракетка мира Барти ответила болельщику на предложение выйти замуж. Видео

Первая ракетка мира Барти ответила болельщику на предложение выйти замуж. Видео
Теннис / Australian Open 2020 0

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти отреагировала на предложение руки и сердца, которое ей сделал болельщик. Теннисистка раздавала автографы после победы на турнире в Аделаиде, когда один из поклонников спросил её: «Эш, выйдешь за меня замуж?».

«Извини, друг, я не могу это сделать», — ответила ему теннисистка.

Видео момента доступно на странице турнира Adelaide International в «Твиттере».

Позже на пресс-конференции теннисистка заявила: «Ну, это было моё первое предложение о браке!».

В финале соревнований в Аделаиде Барти со счётом 6:2, 7:5 обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую.

В первом раунде Australian Open Эшли, посеянная под первым номером, сыграет с украинкой Лесей Цуренко. Соревнования стартуют 20 января. Сетка Открытого чемпионата Австралии доступна на «Чемпионате».

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