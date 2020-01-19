Первая ракетка мира Барти ответила болельщику на предложение выйти замуж. Видео

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти отреагировала на предложение руки и сердца, которое ей сделал болельщик. Теннисистка раздавала автографы после победы на турнире в Аделаиде, когда один из поклонников спросил её: «Эш, выйдешь за меня замуж?».



«Извини, друг, я не могу это сделать», — ответила ему теннисистка.

Видео момента доступно на странице турнира Adelaide International в «Твиттере».



Позже на пресс-конференции теннисистка заявила: «Ну, это было моё первое предложение о браке!».



В финале соревнований в Аделаиде Барти со счётом 6:2, 7:5 обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую.



В первом раунде Australian Open Эшли, посеянная под первым номером, сыграет с украинкой Лесей Цуренко. Соревнования стартуют 20 января. Сетка Открытого чемпионата Австралии доступна на «Чемпионате».