«Боже, за что? Почему?» Штруфф прокомментировал жеребьёвку Australian Open

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф поделился мыслями об итогах жеребьёвки основной сетки Открытого чемпионата Австралии. Его соперником по первую кругу станет действующий чемпион турнира Новак Джокович.
«Увидел результат жребия и подумал: «Боже, за что? Почему?». Никто не хочет попасть на Новака в первом же раунде.
Но чуть позже я подумал: «Окей, почему бы и нет?». Будет большой матч. Я сыграю на центральном корте вторым запуском в вечернюю сессию. Особенный момент.
Я играл с Федерером в Мельбурне и помню этот матч по сей день — невероятный опыт», — цитирует Штруффа официальный сайт АТР.
Ранее теннисисты встречались друг с другом дважды — в обоих случаях побеждал серб.
Открытый чемпионат Австралии — 2020 пройдёт с 20 января по 2 февраля.
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