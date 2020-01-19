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«Боже, за что? Почему?» Штруфф прокомментировал жеребьёвку Australian Open

«Боже, за что? Почему?» Штруфф прокомментировал жеребьёвку Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф поделился мыслями об итогах жеребьёвки основной сетки Открытого чемпионата Австралии. Его соперником по первую кругу станет действующий чемпион турнира Новак Джокович.

«Увидел результат жребия и подумал: «Боже, за что? Почему?». Никто не хочет попасть на Новака в первом же раунде.

Но чуть позже я подумал: «Окей, почему бы и нет?». Будет большой матч. Я сыграю на центральном корте вторым запуском в вечернюю сессию. Особенный момент.

Я играл с Федерером в Мельбурне и помню этот матч по сей день — невероятный опыт», — цитирует Штруффа официальный сайт АТР.

Ранее теннисисты встречались друг с другом дважды — в обоих случаях побеждал серб.

Открытый чемпионат Австралии — 2020 пройдёт с 20 января по 2 февраля.

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