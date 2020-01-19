Джокович: Медведев станет главным соперником для меня, Надаля и Федерера в Мельбурне

Действующий победитель Открытого чемпионата Австралии сербский теннисист Новак Джокович назвал россиянина Даниила Медведева главным соперником «большой тройки» на первом в сезоне турнире «Большого шлема».

«Даниил Медведев должен стать главным соперником для Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и меня в Мельбурне. Он сыграл пять сетов с Надалем на US Open в прошлом году, впечатляюще возвращаясь в игру, продолжавшуюся почти пять часов.

В этих признаках виден менталитет настоящего чемпиона. Он среди тех немногих игроков, которые приближаются к титулу «Большого шлема». Также Доминик Тим был близок пару раз, и победитель финала АТР Стефанос Циципас, Александр Зверев. Теннис в хороших руках, это хорошее поколение, которое может стать лучше нас.

Однако Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и я сделаем всё возможное, чтобы не отдать им основные трофеи в 2020 году. В конечном счёте они до них доберутся, и когда это произойдёт, это будет хорошо для тенниса», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.