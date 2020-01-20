Рублёв впервые поднялся на 16-ю строчку рейтинга ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 20 января российский теннисист Андрей Рублёв, выигравший два турнира подряд, впервые в карьере поднялся на 16-ю строчку и стал второй ракеткой России. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг ATP. 20 января

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10 235.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9720.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6590.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5960.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5890.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5375.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870.

9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2630.

10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2565.

…

16 (18). Андрей Рублёв (Россия) — 2004.

17 (16). Карен Хачанов (Россия) — 1995.

Рейтинг доступен на «Чемпионате».

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