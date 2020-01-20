Рублёв поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 20 января российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на вторую строчку. Его соотечественник Даниил Медведев опустился на седьмую позицию. Лидерство сохранил серб Новак Джокович.
Чемпионская гонка ATP. 20 января
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 665.
2 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 500.
3 (2). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 295.
4 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 280.
5 (3). Душан Лайович (Сербия) — 265.
6 (240). Уго Умбер (Франция) — 260.
7 (4). Даниил Медведев (Россия) — 255.
8 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 250.
9 (8). Даниэль Эванс (Великобритания) — 245.
10 (7). Давид Гоффен (Белгия) — 220.
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18 (14). Карен Хачанов (Россия) — 155...
55 (223). Аслан Карацев (Россия) — 60.
74 (64). Евгений Донской (Россия) — 45.
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