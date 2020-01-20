Матчи Australian Open приостановлены из-за дождя

Матчи Открытого чемпионата Австралии были приостановлены из-за дождя. Программу продолжают только корты с крышей.
Напомним, ранее россиянки Анна Калинская и Анастасия Потапова проиграли в своих матчах первого круга, уступив китаянке Чжэн Сайсай и американке Серене Уильямс соответственно. Екатерина Александрова в свою очередь обыграла швейцарку Хиль Белен Тайхман и вышла в следующий круг Australian Open.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 20 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн.
Действующим победителем соревнований в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл испанца Рафаэля Надаля.
В женском одиночном разряде действующим победителем турнира является японка Наоми Осака, которая в прошлом году в финале обыграла представительницу Чехии Петру Квитову.
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