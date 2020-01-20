Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Шаповалов — судье: ты не делаешь свою работу

Шаповалов — судье: ты не делаешь свою работу
Теннис / Australian Open 2020 0

Канадский теннисист Денис Шаповалов, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 13-м номером, не смог скрыть разочарования после того, как получил предупреждение за неспортивное поведение. Шаповалов, проигравший в первом круге венгру Мартону Фучовичу со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 1:6, 6:7 (3:7), в одном из моментов в ярости бросил ракетку на корт, за что и получил предупреждение. Денис сразу же обратился к судье.

«Я не разбил её. Если бы я её разбил, то ты сто процентов мог предупредить меня. Ты не делаешь свою работу. Ты просто ищешь причины наказать меня», — приводит слова Шаповалова Yahoo Sports.

За выход в третий круг Фучович поспорит с победителем противостояния Янник Синнер (Италия) — Макс Пёрселл (Австралия, Q).

Серена проверит Потапову, а Джокович приступает к защите титула. Матчи 1-го дня AO
Касаткина и Потапова играют на Аustralian Open с грозными американками из топ-10, Шарапова и российские мужчины вступят в борьбу позднее.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020