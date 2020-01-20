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15-летняя Гауфф победила 39-летнюю Винус Уильямс в первом круге Australian Open

15-летняя Гауфф победила 39-летнюю Винус Уильямс в первом круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф впервые в карьере вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте соревнований она обыграла 39-летнюю соотечественницу Винус Уильямс со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.

Кори 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 брейк. В июле 2019 года Кори победила Винус в первом круге Уимблдона со счётом 6:4, 6:4.

За выход в третий круг Australian Open Гауфф, занимающая 67-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с представительницей Румынии Сораной Кырстей. Действующей победительницей соревнований является японка Наоми Осака.

Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2020, понедельник. 08:00 МСК
Винус Уильямс
55
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3  
7 7 		6  
         
Кори Гауфф
67
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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