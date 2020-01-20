Федерер отреагировал на выход во второй круг Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился впечатлениями от выхода во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте соревнований он обыграл американца Стива Джонсона со счётом 6:3, 6:2, 6:2.
«Думаю, первые три круга станут ключевыми для меня в плане набора формы, выдержки в непростые моменты, сохранения спокойствия в ситуациях, когда приходится отыгрывать брейк-пойнты или нечто вроде того. Это нечто неизвестное, что иногда может пугать. Но сегодня всё прошло отлично. Я рано делал брейки в каждом сете, набирал ход и действовал свободно.
Я двигаюсь вперёд раунд за раундом, розыгрыш за розыгрышем. Знаю, что другие ребята сейчас играют невероятно здорово. Мне важно сохранять спокойствие", — приводит слова Федерера AFP.
Во втором круге турнира Роджер встретится с победителем матча Кентен Алис (Франция) – Филип Краинович (Сербия).
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