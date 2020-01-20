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Федерер отреагировал на выход во второй круг Australian Open

Федерер отреагировал на выход во второй круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился впечатлениями от выхода во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте соревнований он обыграл американца Стива Джонсона со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

«Думаю, первые три круга станут ключевыми для меня в плане набора формы, выдержки в непростые моменты, сохранения спокойствия в ситуациях, когда приходится отыгрывать брейк-пойнты или нечто вроде того. Это нечто неизвестное, что иногда может пугать. Но сегодня всё прошло отлично. Я рано делал брейки в каждом сете, набирал ход и действовал свободно.

Я двигаюсь вперёд раунд за раундом, розыгрыш за розыгрышем. Знаю, что другие ребята сейчас играют невероятно здорово. Мне важно сохранять спокойствие", — приводит слова Федерера AFP.

Во втором круге турнира Роджер встретится с победителем матча Кентен Алис (Франция) – Филип Краинович (Сербия).

Федерер с победы стартовал на Australian Open
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