«Заслуживает поражения только из-за этого». Димитрова раскритиковали за костюм на AO

Болгарский теннисист Григор Димитров своим костюмом на Открытом чемпионате Австралии вызвал ажиотаж у болельщиков, сообщает Fox Sports Australia. Спортсмен вышел на корт в костюме чёрного цвета с золотыми рисунками.
Фото доступно в «твиттере» Australian Open.
В первом круге Димитров, посеянный под 18-м номером, встречался с представителем Аргентины Хуан-Игнаисо Лондеро. После того как болгарин проиграл первый сет со счётом 4:6, один из пользователей разместил фото Димитрова в этом костюме и написал: «Он заслуживает поражения только из-за этого».
Другие написали следующее: «Что на нём надето?», «Григор, милый, больше не надевай такое».
Григор в итоге одержал волевую победу со счётом 4:6, 6:2, 6:0, 6:4. Его следующим соперником будет победитель матча Леонардо Майер (Аргентина) — Томми Пол (США).
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