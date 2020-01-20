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Матчи с участием Касаткиной и Гаспарян на Australian Open перенесены на 21 января

Матчи с участием Касаткиной и Гаспарян на Australian Open перенесены на 21 января
Теннис / Australian Open 2020 0

Организаторы первого турнира «Большого шлема» 2020 года — Открытого чемпионата Австралии — внесли изменения в расписание соревнований из-за дождя. Все неначавшиеся и незавершившиеся сегодня, 20 января, матчи на внешних кортах перенесены на вторник.

В частности, были перенесены две игры с участием россиянок — Маргариты Гаспарян и Дарьи Касаткиной. Соперницей Гаспарян будет представительница Греции Мария Саккари (22), Касаткина сыграет с американкой Мэдисон Кис (10).

Ранее россиянки Анна Калинская и Анастасия Потапова проиграли в своих матчах первого круга, уступив китаянке Чжэн Сайсай и американке Серене Уильямс соответственно. Екатерина Александрова обыграла швейцарку Хиль Белен Тайхман.

Матчи вторника на Australian Open начнутся в 10:30 по местному времени (2:30 мск), кроме трёх кортов, оснащённых крышей (начало в 11).

Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака.

Матчи Australian Open приостановлены из-за дождя
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