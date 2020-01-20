Рублёв: сам не ожидал, что получится так круто стартовать

Вторая ракетка России Андрей Рублёв отреагировал на свой прорыв в нынешнем сезоне. Уроженец Москвы выиграл два турнира подряд и впервые в карьере поднялся на 16-ю строчку рейтинга ATP.

«Вообще ничего не ожидал. Не мог предположить, что сначала получу травму, а затем произойдёт скачок в рейтинге. Но всё, что ни делалось, к лучшему. Попадание в топ-20? Не считаю, что это какое-то достижение, чтобы с ним поздравлять. Это же не праздник. Больше об этом говорили в прессе. Моё окружение спокойно восприняло такой результат.

Сразу после финала в Аделаиде вылетел в Мельбурн. Сегодня уже успел потренироваться. Правда, день получился напряжённым, я бы даже сказал, стрессовым — было много дел, которые мне нужно было выполнить. Плюс хотелось выйти на корт, опробовать площадку. Хорошо, что у меня выходной. Будет время восстановиться к первому кругу Australian Open.

Сам не ожидал, что получится так круто стартовать. Надеюсь, прошедшая подготовка действительно поможет мне в дальнейшем. Понятно, что постоянно выигрывать не получится. Будут и поражения. Но постараюсь, чтобы их было как можно меньше", — цитирует Рублёва Sportbox.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Андрей сыграет с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.

Рублёв поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке ATP

Рублёв впервые поднялся на 16-ю строчку рейтинга ATP