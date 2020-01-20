Первая ракетка мира Барти одержала волевую победу над украинкой Цуренко на Australian Open

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Australian Open под первым номером, пробилась во второй круг, обыграв представительницу Украины Лесю Цуренко со счётом 5:7, 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

Первая ракетка мира 10 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету Цуренко 1 эйс, 8 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Барти поспорит с победительницей поединка Полона Херцог (Словения) — Ребекка Петерсон (Швеция). Эта встреча была запланирована на сегодня, 20 января, но её перенесли на вторник из-за дождя.

Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака.