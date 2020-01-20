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Первая ракетка мира Барти одержала волевую победу над украинкой Цуренко на Australian Open

Первая ракетка мира Барти одержала волевую победу над украинкой Цуренко на Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Australian Open под первым номером, пробилась во второй круг, обыграв представительницу Украины Лесю Цуренко со счётом 5:7, 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

Первая ракетка мира 10 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету Цуренко 1 эйс, 8 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Барти поспорит с победительницей поединка Полона Херцог (Словения) — Ребекка Петерсон (Швеция). Эта встреча была запланирована на сегодня, 20 января, но её перенесли на вторник из-за дождя.

Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака.

Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2020, понедельник. 11:00 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		1 1
         
Леся Цуренко
120
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
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