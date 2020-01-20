Судья не разрешил болгёрл почистить банан французскому теннисисту на Australian Open

Во время матча финального раунда квалификации Открытого чемпионата Австралии между французом Эллиотом Беншетри и представителем Казахстана Дмитрием Попко произошёл необычный инцидент, сообщает Yahoo Sports. Беншетри попросил болгёрл принести ему банан, а затем, когда она сделала это, он, указав на мозоли на своих руках, обратился к ней с ещё одной просьбой — очистить для него банан от кожуры.

Судья Джон Блом, увидевший это, запретил болгёрл помогать игроку и сказал, чтобы Беншетри зубами снял кожуру.

Болгёрл выглядела растерянной после просьбы теннисиста. Её недоумение разделили многие болельщики.

«Что за мерзость, этот игрок вообще не обращает внимания на правила. Молодец судья за то, что наказал примадонну за такое поведение», — написал один из болельщиков в «Твиттере».

Беншетри в итоге одержал победу и в первом круге сыграет с японцем Юити Сугитой.