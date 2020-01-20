Джокович в четырёх сетах победил Штруффа на старте Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, в матче первого круга обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 2:6, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут.

Действующий чемпион 14 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету Штруффа 14 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Джокович поспорит либо с японцем Тацумой Ито, получившим уайлд-кард от организаторов, либо с Праджнешем Гуннесвараном из Индии, попавшим в основную сетку в статусе лаки-лузера.

Australian Open — 2020 завершится 2 февраля.