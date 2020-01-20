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Джокович в четырёх сетах победил Штруффа на старте Australian Open

Джокович в четырёх сетах победил Штруффа на старте Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, в матче первого круга обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 2:6, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут.

Действующий чемпион 14 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету Штруффа 14 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Джокович поспорит либо с японцем Тацумой Ито, получившим уайлд-кард от организаторов, либо с Праджнешем Гуннесвараном из Индии, попавшим в основную сетку в статусе лаки-лузера.

Australian Open — 2020 завершится 2 февраля.

Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2020, понедельник. 13:00 МСК
Ян-Леннард Штруфф
37
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		2 6 1  
7 7 		6 2 6  
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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