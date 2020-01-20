Джокович одержал 900-ю победу в карьере

Сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в первом круге Открытого чемпионата Австралии представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 2:6, 6:1, одержал 900-ю победу в карьере, сообщает официальный сайт ATP.

Вторая ракетка мира стал шестым игроком, которому покорился этот показатель, после Джимми Коннорса (1274), Роджера Федерера (1237), Ивана Лендла (1068), Рафаэля Надаля (981) и Гильермо Виласа (949).



За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года действующий чемпион поспорит либо с японцем Тацумой Ито, получившим уайлд-кард от организаторов, либо с Праджнешем Гуннесвараном из Индии, попавшим в основную сетку в статусе лаки-лузера.

Australian Open — 2020 завершится 2 февраля.