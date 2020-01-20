Шарапова: я не собираюсь останавливаться

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что не намерена останавливаться на достигнутом и хочет продолжать играть.

Завтра, 21 января, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» стартует на Australian Open 2020. В первом круге россиянка, получившая «уайлд-кард» от организаторов, сыграет с представительницей Хорватии Донной Векич.

«Не собираюсь останавливаться. У меня много мотивации, чтобы продолжать играть», — цитирует 32-летнюю Шарапову «Твиттер» Australian Open.

За карьеру россиянка завоевала 36 титулов в одиночном разряде. В рейтинге WTA Мария занимает 145-ю строчку.

Шарапова выиграла Открытый чемпионат Австралии в 2008 году. Она побеждала также на «Ролан Гаррос» (2012, 2014), Уимблдоне (2004) и US Open (2006).