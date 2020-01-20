Американская теннисистка Анн хотела бы сыграть в миксте с Сафиным

Американская теннисистка Кристи Анн, являющаяся 92-й ракеткой мира, ответила на вопросы подписчиков в «Твиттере». Спортсменка заявила, что хотела бы сыграть в миксте с россиянином Маратом Сафиным.

«С кем бы сыграла в миксте? С Сафиным. Вместе мы могли бы показать трибунам задницу.

В финале турнира «Большого шлема» хотела бы встретиться с Сереной. Если стремишься быть лучшей, надо побеждать лучших.

В старшей школе у меня висели постеры с Фернандо Торресом и Криштиану Роналду. В средней — нравились Роддик и Сафин", — написала Анн.

Ранее Анн в первом круге Australian Open 2020 проиграла представительнице Дании Каролине Возняцки со счётом 1:6, 3:6. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака.