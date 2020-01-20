Американская теннисистка Анн хотела бы сыграть в миксте с Сафиным
Американская теннисистка Кристи Анн, являющаяся 92-й ракеткой мира, ответила на вопросы подписчиков в «Твиттере». Спортсменка заявила, что хотела бы сыграть в миксте с россиянином Маратом Сафиным.
«С кем бы сыграла в миксте? С Сафиным. Вместе мы могли бы показать трибунам задницу.
В финале турнира «Большого шлема» хотела бы встретиться с Сереной. Если стремишься быть лучшей, надо побеждать лучших.
В старшей школе у меня висели постеры с Фернандо Торресом и Криштиану Роналду. В средней — нравились Роддик и Сафин", — написала Анн.
Ранее Анн в первом круге Australian Open 2020 проиграла представительнице Дании Каролине Возняцки со счётом 1:6, 3:6. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака.
Сафин: хотим подвинуть хоккей и сделать так, чтобы вся Россия гордилась теннисистами
Читайте также
- 20 января 2020
-
22:37
-
21:58
-
21:41
-
20:33
-
17:30
-
17:19
-
16:48
-
15:32
-
14:12
-
13:22
-
12:58
-
12:44
-
12:13
-
11:44
-
11:20
-
10:44
-
10:32
-
10:22
-
09:47
-
09:29
-
08:54
-
08:38
-
08:31
-
08:14
-
08:08
-
08:05
-
08:04
-
07:58
-
06:08
-
05:35
-
05:03
- 19 января 2020
-
20:36
-
14:41
-
13:36
-
12:55
Партнерский контент